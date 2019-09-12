2019-09-12T07:48:04+03:00
Происшествия

Стало известно, где обедали уфимцы, которые отравились шаурмой

Оказалось, что у владельца точки общепита даже не было документов на ИП
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, где отобедали некачественной шаурмой уфимцы, после чего оказались на больничной койке. Киоск с фастфудом находится в микрорайоне Сипайлово, правда, сейчас его деятельность приостановили.

Как сообщает UFA1.RU со ссылкой на собственный источник, владелец точки общепита и его сотрудники приехали из стран ближнего зарубежья, причем у новоиспеченного бизнесмена не было даже документов на ИП. Повар, приготовивший испорченную шаурму, уже задержан. Сейчас стражи порядка и роспотребнадзора проверяют деятельность проштрафившегося кафе.

Напомним, что 14 уфимцев, среди которых беременная женщина и четверо несовершеннолетних детей, оказались в больнице, отравившись шаурмой. Врачи поставили им диагноз острый гастроэнтерит – воспалительное заболевание желудка и кишечника вирусной или бактериальной природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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