2019-09-12T07:24:16+03:00
Общество

В Башкирии пропал без вести 35-летний Денис Хаяртдинов

В последний раз мужчину видели 16 августа в деревне Красный Зилим
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Башкирии родные и близкие разыскивают пропавшего без вести жителя Архангельского района Дениса Хаяртдинова. Как рассказали родственники, в последний раз мужчину видели 16 августа в деревне Красный Зилим, а после он перестал выходить на связь. Пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, голубые глаза.

Был одет в синий камуфляжный костюм.

Если вам что-то известно о местонахождении Дениса Хаяртдинова, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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