2019-09-12T06:48:11+03:00
Общество

Жительницу Башкирии отправили за решетку за невыплату алиментов

Она задолжала детям более 362 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Злостную неплательщицу отправили в колониюЗлостную неплательщицу отправили в колониюФото: Архив "КП"
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Жительнице Башкирии дали реальный срок за то, что она не выплачивала алименты своим детям. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

Женщина по решению суда должна была отчислять деньги сыновьям, которым сейчас 16 и 13 лет. Однако никаких средств на их счет не поступало. Тогда гражданку подвергли административному наказанию в виде обязательных работ. Несмотря на трудоспособный возраст, она и в дальнейшем игнорировала свои обязательства. В конечном итоге задолженность выросла до 362 тысяч рублей.

В отношении неплательщицы дважды возбуждали уголовные дела. Впоследствии ей назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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