Житель Башкирии прятал наркотики от полиции под ковром

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-11T19:25:12+03:00

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В Уфимском районе Башкирии полиция задержала 39-летнего мужчину. Его подозревали в сбыте наркотиков и во время обыска подозрения подтвердились. Дома у жителя Михайловки нашли пакетик с "синтетикой". Мужчина пытался спрятать его, но выбрал не самое удачное место. Он схоронил наркотики под ковром в одной из комнат.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что он занимался распространением "скорости", чтобы заработать на свои "наркотические" нужды. Сам он, как оказалось, наркоман со стажем и употребляет уже 6 лет.

- Незаконный товар дилер сбывал только проверенным и знакомым лицам из рук в руки в селе Михайловка и в микрорайоне Затон, - уточнили в правоохранительных органах.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU