Житель Башкирии прятал наркотики от полиции под ковром
В Уфимском районе Башкирии полиция задержала 39-летнего мужчину. Его подозревали в сбыте наркотиков и во время обыска подозрения подтвердились. Дома у жителя Михайловки нашли пакетик с "синтетикой". Мужчина пытался спрятать его, но выбрал не самое удачное место. Он схоронил наркотики под ковром в одной из комнат.
В пресс-службе МВД по республике рассказали, что он занимался распространением "скорости", чтобы заработать на свои "наркотические" нужды. Сам он, как оказалось, наркоман со стажем и употребляет уже 6 лет.
- Незаконный товар дилер сбывал только проверенным и знакомым лицам из рук в руки в селе Михайловка и в микрорайоне Затон, - уточнили в правоохранительных органах.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU