2019-09-11T20:02:42+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина получила тяжелую травму, упав на бетонный пол

Она помогала коллеге красить емкость
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии 40-летняя женщина серьезно пострадала на рабочем месте. В начале августа она помогала коллеге красить емкость объемом 50 кубометров. Длинный валик был один, поэтому ей пришлось подняться повыше, чтобы докрасить верхнюю часть конструкции. На высоте четырех с лишним метров женщина встала на лист просечки, но тот вдруг прогнулся. Работница соскользнула с него вниз прямо на бетонный пол.

- Подбежавшие на крик коллеги вызвали заводскую бригаду скорой помощи. Затем пострадавшую доставили в клиническую больницу № 1 г. Стерлитамака, где диагностировали тяжёлую травму, - рассказали в Гострудинспекции Башкирии.

После расследования обстоятельств инцидента ответственных лиц оштрафовали на 205 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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