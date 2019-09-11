2019-09-11T16:35:37+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии увеличат бюджет республики на 8 млрд рублей

Корректировки рассмотрят на ближайшем пленарном заседании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Расходы республики в этом году увеличились на 8 млрд рублейРасходы республики в этом году увеличились на 8 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Депутаты Курултая на первом пленарном заседании осенней сессии планируют внести изменения в бюджет Башкирии на текущий год. Соответствующий проект закона сегодня получил поддержку со стороны комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Необходимость в корректировке бюджета возникла в связи с тем, что доходы в этом году увеличились на 8,3 млрд рублей, а расходы – на 8. Спикер Госсобрания Константин Толкачев отметил, что основную часть дополнительных поступлений (5,59 млрд) сформировали собственные доходы и безвозмездные зачисления из федеральной казны (2,3 млрд).

Дополнительные средства планируется потратить на поддержку «социалки» (5 млрд), Дорожного фонда (1 млрд) и реального сектора экономики (2 млрд).

После внесения изменений бюджет Башкирии составит 196,5 млрд рублей по дохода и 229,9 млрд по расходам. Дефицит на 2019 год заложен в размере 26,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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