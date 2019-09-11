Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова
Такое решение приняли депутаты Горсовета
Фото: соцсети
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В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Такое решение приняли на очередном заседании депутаты городского совета Уфы.
Имя вице-премьера правительства республики, генерала-лейтенанта Артура Ахметханова будет носить одна из новых улиц в Кировском районе.
Напомним, 56-летний Ахметханов скончался в мае этого года после продолжительной болезни. У него остались жена и двое детей. Вскоре после кончины вице-премьера глава Башкирии Радий Хабиров распорядился увековечить память своего друга. В его честь планируется назвать среднюю школу в селе Турналы, а в селе Малояз должны установить бюст Ахметханова.
ИСТОЧНИК KP.RU