2019-09-11T17:08:38+03:00
Общество

Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова

Такое решение приняли депутаты Горсовета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Такое решение приняли на очередном заседании депутаты городского совета Уфы.

Имя вице-премьера правительства республики, генерала-лейтенанта Артура Ахметханова будет носить одна из новых улиц в Кировском районе.

Напомним, 56-летний Ахметханов скончался в мае этого года после продолжительной болезни. У него остались жена и двое детей. Вскоре после кончины вице-премьера глава Башкирии Радий Хабиров распорядился увековечить память своего друга. В его честь планируется назвать среднюю школу в селе Турналы, а в селе Малояз должны установить бюст Ахметханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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