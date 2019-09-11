Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-11T17:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Такое решение приняли на очередном заседании депутаты городского совета Уфы.

Имя вице-премьера правительства республики, генерала-лейтенанта Артура Ахметханова будет носить одна из новых улиц в Кировском районе.

Напомним, 56-летний Ахметханов скончался в мае этого года после продолжительной болезни. У него остались жена и двое детей. Вскоре после кончины вице-премьера глава Башкирии Радий Хабиров распорядился увековечить память своего друга. В его честь планируется назвать среднюю школу в селе Турналы, а в селе Малояз должны установить бюст Ахметханова.

ИСТОЧНИК KP.RU