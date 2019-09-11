Жители Башкирии нашли бутылку с клятвой советских выпускников – записка пролежала в земле 33 года

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-11T15:47:56+03:00

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Жители башкирского города Сибай нашли в земле трогательную клятву, которую написали советские выпускники. Десятиклассники поместили послание в бутылку, а затем закопали в землю. Находка была сделана рядом с ледовым дворцом «Ирандык» вчера, 10 сентября. Сама записка датирована 1986 годом.

Вверху листа написаны имена десяти юношей и девушек, которые дали клятву встретиться, чуть ниже располагается текст обещания: «Даем клятву, что встретимся здесь через 5 лет в таком же составе. Вот и прошли 10 лет нашей школьной жизни, и мы сегодня, то есть 28.06.86 последний раз собрались здесь. И мечтаем о будущей встрече здоровыми и счастливыми».

По всей видимости, тогдашние выпускники не исполнили клятву – в противном случае письмо вряд ли бы нашли в земле. Обнаруживший записку горожанин опубликовал ее в социальных сетях. Через некоторое время на пост откликнулся местный житель. Он написал, что в перечне фамилий значится его сестренка.

ИСТОЧНИК KP.RU