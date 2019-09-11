Поиски пропавшей жительницы Уфы закончились трагедией
Печальную новость сообщили волонтеры
фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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Сегодня стало известно о прекращении поисков 80-летней уфимки Александры Беловой. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка найдена мертвой. О том, что именно случилось с пожилой женщиной и где ее обнаружили, активисты не рассказали.
Напомним, Александра пропала еще 3 сентября: она ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Ориентировка на нее появилась спустя два дня. Тогда волонтеры поясняли, что уфимка нуждается в медицинской помощи. Ее искали во всех районах столицы Башкирии.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Александры Беловой.
ИСТОЧНИК KP.RU