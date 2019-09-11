МЧС предупреждает о заморозках на территории Башкирии

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-11T14:26:30+03:00

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Региональное МЧС предупредило о надвигающихся заморозках на территории Башкирии. Минусовая температура ожидается грядущей ночью.

Со ссылкой на синоптиков, экстренное ведомство сообщило, что с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября в республике прогнозируется перемееная облачность. Осадков не предвидится.

Скорость северного и северо-западного ветров в ближайшие сутки не превысит 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +3, +8 градусов. В отдельных районах возможны заморозки – 0, -2 в воздухе и на поверхности почвы. Днем станет заметно теплее, +18, +23 градусов.

Над отдельными участками дорог утром возникнет туман, который ухудшит видимость до 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU