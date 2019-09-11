В Башкирии зарегистрировали 191 брак с несовершеннолетними

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-11T13:55:16+03:00

Отделы ЗАГС в 2018 году зарегистрировали 191 брака с участием несовершеннолетних

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В 2018 году в Башкирии зарегистрировали 191 брак с лицами, не достигшими 18 лет.

Статистикой заключения «детских» браков с «КП-Уфа» поделились в государственном комитете республики Башкортостан по делам юстиции.

Вообще, в законный брак жители нашей страны могут вступать только с 18 лет. Однако в некоторых уважительных случаях свадьбу можно сыграть и не дожидаясь совершеннолетия – с 16 лет.

Согласно данным за прошлый год, отделы ЗАГС республики зарегистрировали 191 брак, в которых жених или невеста были несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU