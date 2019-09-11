2019-09-11T13:55:16+03:00
Общество

В Башкирии зарегистрировали 191 брак с несовершеннолетними

Статистикой поделились в госкомитете Башкирии по делам юстиции
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отделы ЗАГС в 2018 году зарегистрировали 191 брака с участием несовершеннолетнихОтделы ЗАГС в 2018 году зарегистрировали 191 брака с участием несовершеннолетних
Изменить размер текста:

В 2018 году в Башкирии зарегистрировали 191 брак с лицами, не достигшими 18 лет.

Статистикой заключения «детских» браков с «КП-Уфа» поделились в государственном комитете республики Башкортостан по делам юстиции.

Вообще, в законный брак жители нашей страны могут вступать только с 18 лет. Однако в некоторых уважительных случаях свадьбу можно сыграть и не дожидаясь совершеннолетия – с 16 лет.

Согласно данным за прошлый год, отделы ЗАГС республики зарегистрировали 191 брак, в которых жених или невеста были несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о заморозках на территории Башкирии
Частью Уфы станет поселок, которого нет на карте
Девочка из Башкирии, рассказавшая о том, что ее год насиловал отчим, жалеет о своем поступке
До городского чемпионата «Карапузы, на старт!» остались считанные дни
Стали известны подробности смертельной аварии, в которую попал экс-мэр города Башкирии
В Уфе водителей маршруток научат безопасному вождению
«А зачем с намордником?»: жителей Башкирии пугает бойцовская собака
В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины
Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
Кандидат в главы Башкирии от КПРФ заявил, что не признает итогов выборов главы республики
Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии
Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей