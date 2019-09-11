Частью Уфы станет поселок, которого нет на карте

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-11T13:31:45+03:00

Документы о присоединении поселка должны быть подготовлены к 1 августа 2020 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На очередном 44-м заседании Горсовета в Уфе было принято решение о включении поселка Керамика в состав Уфы.

Населенный пункт площадью в данный момент находится на территории Тугайского сельсовета Благовещенского района. В нем проживает около двухсот человек, подавляющая часть которых является бывшими сотрудниками закрывавшейся станции УМПО. Они прописаны в Уфе, и жизнедеятельность поселка обеспечивал Калининский район столицы Башкирии.

Перед тем как провести голосование о присоединении поселка к Уфе глава горсовета Валерий Трофимов отметил, что история с Керамикой является «многолетней, если не десятилетней». Дело в том, что после закрытия станции УМПО в 1992 году жителей обещали расселить в новые дома. Однако десятилетия они продолжали ютиться в разваливающихся зданиях – и все из-за того, что официально поселка не существует.

Возможно, решить проблемы местных жителей удастся после включения поселка в состав Уфы. Соответствующие документы должны быть подготовлены до 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU