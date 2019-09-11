Девочка из Башкирии, рассказавшая о том, что ее год насиловал отчим, жалеет о своем поступке

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-11T13:04:04+03:00

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16-летняя жительница Башкирии, которую год насиловал отчим, жалеет о том, что предала историю огласке.

Напомним, что жуткая правда выяснилась в августе 2019 года. Мужчина из Мелеуза насиловал дочь своей новой супруги. Ад продолжался для девочки целый год, но школьница боялась обращаться к стражам порядка. Как-то раз она рассказала о сексуальном насилии одному из своих друзей. Тот сразу же обратился в полицию. Сотрудники выехали за педофилом, однако живым его поймать не удалось – мужчина свел счеты с жизнью.

Журналистам «Башкирского спутникового телевидения» удалось поговорить с девочкой после смерти отчима. Сейчас она винит себя в том, что рассказала о случившемся. Жертва насилия считает, что правдой она разрушила жизнь себе и своим близким – ее мать лишилась супруга, а от самой школьницы отвернулся молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU