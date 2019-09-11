2019-09-11T12:22:48+03:00
Общество

В Уфе водителей маршруток научат безопасному вождению

Бесплатные тренинги пройдут для всех желающих
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В Башкирии взят курс на модернизацию системы общественных городских перевозок. По данным 2018 года в республике в пассажирских перевозках задействовано около 2 тысяч единиц легкого коммерческого транспорта. Активно идет переформатирование муниципальных и городских маршрутов, где по главным дорожным артериям уже курсируют коммерческие автомобили. Потому существует необходимость качественного обучения водителей, занимающихся перевозками данного характера.

Шестой сезон «Академии безопасного вождения Ford» стартует в Уфе. Бесплатные занятия пройдут для водителей легкого коммерческого транспорта с 13 по 15 сентября. Эксперты по безопасности дорожного движения проведут теоретические и практические занятия по специально разработанной методике. В тренингах смогут принять участие водители легкого коммерческого транспорта и все желающие получить опыт управления крупногабаритным автомобилем.

Зарегистрироваться на курсы можно уже сейчас, пройдя регистрацию на официальном сайте программы по ссылке: https://dsflford.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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