2019-09-11T12:07:46+03:00
Общество

«А зачем с намордником?»: жителей Башкирии пугает бойцовская собака

Хозяин пса не реагирует на просьбы возмущенных граждан [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Жителей микрорайона «Сода» в Стерлитамаке пугает бойцовский пес, которого выгуливают без намордника. Хозяева преспокойно ходят по улицам города со своим питомцем, игнорируя просьбы прохожих. Одна из местных жительниц засняла на камеру беспечного парня и опубликовала запись в сообществе социальной сети.

На видео женский голос за кадром спрашивает мужчину, почему его собака гуляет без намордника, на что получает ответ: «А зачем с намордником?» После этого возмущенная женщина призвала парня прочитать законы перед тем, как гулять собакой. Однако его больше волновала не суть требования, а форма обращения на ты.

– Собак люблю. Кормлю уличных, помогаю волонтёрам. Но вот так быть не должно. С таким неграмотным человеком, даже не подумаю на вы. Учи законы, раз завёл себе такую породу! – написала горожанка в посте.

Некоторые комментаторы выразили солидарность женщине и посоветовали ей идти к участковому.

Опасения горожан сложно назвать паранойей — за последнее время участились случаи нападения бойцовских собак на детей. Так, в том же Стерлитамаке 29 августа пес вцепился в маленькую девочку. Малышка до сих пор не может отойти от пережитого стресса. Не прошло и недели с тех пор, как в Туймазах животное без намордника набросилось на мальчика. Раны ребенку зашивали под наркозом. Последний случай произошел 16 августа под Уфой. Собака истерзала 5-летнюю девочку.

Собака пугает жителей Стерлитамака // 11.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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