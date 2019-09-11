2019-09-11T11:08:40+03:00
Общество

Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи

Ответственную компанию привлекли к ответственности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Приставы с привлеченными специалистами перекрыли сигналПриставы с привлеченными специалистами перекрыли сигнал
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В деревне Алексеевка Уфимского района приставы на месяц приостановили работу станции сотовой связи, принадлежащей ПАО «ВымпелКом». Оборудование было установлено без надлежащего оформления документов.

Нарушение выявили сотрудники Федеральной службы па надзору в сфере защиты прав потребителей. Они провели плановую проверку и выяснили, что радиотехнический объект разместили и эксплуатировали без согласования с надзорными органами.

«ВымпелКом» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Работа станции сотовой связи была приостановлена на 30 суток. Судебные приставы с привлеченными специалистами исполнили решение суда, ограничив передачу сигнала в щитовом коробе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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