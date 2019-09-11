Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
В деревне Алексеевка Уфимского района приставы на месяц приостановили работу станции сотовой связи, принадлежащей ПАО «ВымпелКом». Оборудование было установлено без надлежащего оформления документов.
Нарушение выявили сотрудники Федеральной службы па надзору в сфере защиты прав потребителей. Они провели плановую проверку и выяснили, что радиотехнический объект разместили и эксплуатировали без согласования с надзорными органами.
«ВымпелКом» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Работа станции сотовой связи была приостановлена на 30 суток. Судебные приставы с привлеченными специалистами исполнили решение суда, ограничив передачу сигнала в щитовом коробе.
ИСТОЧНИК KP.RU