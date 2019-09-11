Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-11T10:02:36+03:00

Владимира Ведерникова на эту должность предложил генпрокурор России

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил на пост главы правоохранительного ведомства в Башкирии Владимира Ведерникова, советника юстиции третьего ранга. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Депутатам парламента предстоит рассмотреть представление генпрокурора, а после решить вопрос о согласовании кандидатуры.

– Данный порядок предусмотрен Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», – пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев. – Первоначально депутаты рассмотрят представление Генерального прокурора России на заседании Комитета Государственного Собрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, которое планируется провести 18 сентября.

Вопрос о согласовании кандидатуры депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

О перестановках в силовом блоке Башкирии можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU