2019-09-11T09:35:45+03:00
Происшествия

«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных

Тревогу бьют жители Благовещенска
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
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В Благовещенском районе Башкирии появился неизвестный зверь. Об этом сообщила владелица одного из хозяйств в городе. Она рассказали, что хищник выпотрошил как минимум 14 кроликов и 20 куриц в ночь на 9 сентября.

– Кто держит скотину – будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, – приводит слова местной жительницы «Вести Башкортостан».

Похожие случаи в Башкирии были зафиксированы несколько лет назад. Тогда безжалостного зверя, которого прозвали чупакаброй, терроризировал домашних питомцев. Так, сельчанин в Куюргазинском районе обнаружил в своем дворе трупы 40 кроликов. Они были задушены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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