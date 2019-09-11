«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных
Тревогу бьют жители Благовещенска
фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
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В Благовещенском районе Башкирии появился неизвестный зверь. Об этом сообщила владелица одного из хозяйств в городе. Она рассказали, что хищник выпотрошил как минимум 14 кроликов и 20 куриц в ночь на 9 сентября.
– Кто держит скотину – будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, – приводит слова местной жительницы «Вести Башкортостан».
Похожие случаи в Башкирии были зафиксированы несколько лет назад. Тогда безжалостного зверя, которого прозвали чупакаброй, терроризировал домашних питомцев. Так, сельчанин в Куюргазинском районе обнаружил в своем дворе трупы 40 кроликов. Они были задушены.
ИСТОЧНИК KP.RU