«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-11T09:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенском районе Башкирии появился неизвестный зверь. Об этом сообщила владелица одного из хозяйств в городе. Она рассказали, что хищник выпотрошил как минимум 14 кроликов и 20 куриц в ночь на 9 сентября.

– Кто держит скотину – будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, – приводит слова местной жительницы «Вести Башкортостан».

Похожие случаи в Башкирии были зафиксированы несколько лет назад. Тогда безжалостного зверя, которого прозвали чупакаброй, терроризировал домашних питомцев. Так, сельчанин в Куюргазинском районе обнаружил в своем дворе трупы 40 кроликов. Они были задушены.

ИСТОЧНИК KP.RU