В Башкирии женщина до смерти забила своего мужа-инвалида утюгом

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-11T08:50:05+03:00

Пенсионерку задержали — она во всем созналась

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Жительница Башкирии забила своего мужа утюгом. Все случилось вчера, 10 сентября, в Нефтекамске.

Между супругами возникла ссора. В ходе конфликта 59-летняя женщина не сдержала эмоций, схватила утюг и ударила им 67-летнего благоверного по голове. Мужчина скончался до приезда медиков. Издание Ufa1.ru со ссылкой на собеседника сообщило, что убитый был инвалидом второй группы.

Пенсионерку задержали полицейские. Она признала вину в содеянном.

Напомним, в том же Нефтекамске мужчина хладнокровно убил свою жену. Полицейским он сказал, что она покончила жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU