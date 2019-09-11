2019-09-11T08:50:05+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина до смерти забила своего мужа-инвалида утюгом

Бытовая ссора привела к трагическим последствиям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пенсионерку задержали — она во всем созналасьПенсионерку задержали — она во всем созналась
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Жительница Башкирии забила своего мужа утюгом. Все случилось вчера, 10 сентября, в Нефтекамске.

Между супругами возникла ссора. В ходе конфликта 59-летняя женщина не сдержала эмоций, схватила утюг и ударила им 67-летнего благоверного по голове. Мужчина скончался до приезда медиков. Издание Ufa1.ru со ссылкой на собеседника сообщило, что убитый был инвалидом второй группы.

Пенсионерку задержали полицейские. Она признала вину в содеянном.

Напомним, в том же Нефтекамске мужчина хладнокровно убил свою жену. Полицейским он сказал, что она покончила жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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