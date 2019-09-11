2019-09-11T08:23:17+03:00
Происшествия

Пьяный мотоциклист из Башкирии влетел в электроопору

Водительского удостоверения у мужчины не было
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Поздним вечером в Янаульском районе пьяный мотоциклист съехал с дороги и врезался в электроопору. Подробности аварии сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Все случилось на улице Советской деревни Сусады Эбалак. 40-летний местный житель на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб ЛЭП.

Водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Как удалось выяснить инспекторам ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. У него также не было водительских прав – срок их действия истек еще в 2012 году.

– В отношении мужчины составлено четыре административных материала, – отметили в пресс-службе дорожной полиции.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Напомним, тем же вечером в другом районе Башкирии мотоциклист совершил наезд на корову.

Вчера сотрудники госавтоинспекции выяснили более 2200 нарушений ПДД и задержали 28 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины
Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
КПРФ Башкирии не признала итоги выборов главы республики
Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии
Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных
В Башкирии женщина до смерти забила своего мужа-инвалида утюгом
Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»
Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно
В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову
Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»
В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы
В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий
В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины
В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
В аварии на трассе разбился экс-мэр города в Башкирии, его пассажирка погибла
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом