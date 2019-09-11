Пьяный мотоциклист из Башкирии влетел в электроопору

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-11T08:23:17+03:00

Водительского удостоверения у мужчины не было

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Поздним вечером в Янаульском районе пьяный мотоциклист съехал с дороги и врезался в электроопору. Подробности аварии сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Все случилось на улице Советской деревни Сусады Эбалак. 40-летний местный житель на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб ЛЭП.

Водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Как удалось выяснить инспекторам ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. У него также не было водительских прав – срок их действия истек еще в 2012 году.

– В отношении мужчины составлено четыре административных материала, – отметили в пресс-службе дорожной полиции.

фото: ГИБДД по РБ

Напомним, тем же вечером в другом районе Башкирии мотоциклист совершил наезд на корову.

Вчера сотрудники госавтоинспекции выяснили более 2200 нарушений ПДД и задержали 28 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU