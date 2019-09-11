Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-11T08:49:41+03:00

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В нашей жизни возникает множество ситуаций, когда встает вопрос о расширении имеющейся жилплощади. Бывают и другие обстоятельства, когда членам одной семьи, наоборот, нужно разъехаться и приобрести две квартиры поменьше взамен одной большой. Однако, представляя, сколько времени, сил и нервных клеток будет потрачено на поиск нового жилья, продажу старой квартиры и оформление всех сделок, мы иногда предпочитаем отказаться от этих мыслей и продолжаем жить в стесненных условиях.

Именно для того, чтобы вам не пришлось прилагать усилий для продажи вашей недвижимости в компании «Первый Трест» существует Trade-in по улучшенной схеме. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой вам необходимо лишь выбрать новую квартиру в одном из наших жилых комплексов и наши специалисты возьмут на себя все заботы по оформлению сделок и продаже вашей текущей квартиры. – рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направления Trade-in и агентской сети ГК «Первый Трест».

В ГК «Первый Трест» применяются самые современные технологии с использованием российского и зарубежного архитектурного опыта, а каждый жилой комплекс отличается индивидуальностью и продуманной концепцией. «Уфимский Кремль», «Биосфера», «Биосфера Высота» и клубный исторический квартал «На Успенской», здесь каждый найдёт именно то, что ему нужно. Выбрать и купить жилье можно на любом этапе — во время строительства или в уже готовом доме. А поскольку в жилых комплексах «Первого Треста» предлагается широкий выбор продуманных планировочных решений разного метража, то подобрать квартиру своей мечты не составит труда даже самым взыскательным персонам. Развитая внутренняя и внешняя инфраструктура вместе с продуманным зонированием придомовой территории сделают вашу жизнь в этих ЖК комфортной.

Услуга Trade-in несёт в себе массу преимуществ! Во-первых, ваша квартира будет продана в короткие сроки и по максимально высокой цене. Во-вторых, обе сделки по продаже и покупке недвижимости будут проведены в один день, что существенно сэкономит ваше драгоценное время. В-третьих, эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно! (При условии покупки квартиры в одном из строящихся жилых комплексов ГК «Первый Трест». - Прим.) – отметила Адель Сайфуллина, руководитель направления Trade-in и агентской сети ГК «Первый Трест».

Кроме того, при необходимости ипотечный брокер «Первого Треста» поможет подобрать оптимальную ипотечную программу. Обратите внимание, что при выборе услуги Trade-in вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами и рассрочкой от застройщика для приобретения новой квартиры.

Решили переехать в новую, комфортабельную квартиру? Тогда специалисты ГК «Первый Трест» ждут вас по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Достоевского, 68 и в мобильном офисе продаж ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по номеру 8 (347) 222-0-111.

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ИСТОЧНИК KP.RU