2019-09-11T08:49:41+03:00
Недвижимость

Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»

Как улучшить жилищные условия без лишних затрат и потери времени?
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нашей жизни возникает множество ситуаций, когда встает вопрос о расширении имеющейся жилплощади. Бывают и другие обстоятельства, когда членам одной семьи, наоборот, нужно разъехаться и приобрести две квартиры поменьше взамен одной большой. Однако, представляя, сколько времени, сил и нервных клеток будет потрачено на поиск нового жилья, продажу старой квартиры и оформление всех сделок, мы иногда предпочитаем отказаться от этих мыслей и продолжаем жить в стесненных условиях.

Именно для того, чтобы вам не пришлось прилагать усилий для продажи вашей недвижимости в компании «Первый Трест» существует Trade-in по улучшенной схеме. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой вам необходимо лишь выбрать новую квартиру в одном из наших жилых комплексов и наши специалисты возьмут на себя все заботы по оформлению сделок и продаже вашей текущей квартиры. – рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направления Trade-in и агентской сети ГК «Первый Трест».

В ГК «Первый Трест» применяются самые современные технологии с использованием российского и зарубежного архитектурного опыта, а каждый жилой комплекс отличается индивидуальностью и продуманной концепцией. «Уфимский Кремль», «Биосфера», «Биосфера Высота» и клубный исторический квартал «На Успенской», здесь каждый найдёт именно то, что ему нужно. Выбрать и купить жилье можно на любом этапе — во время строительства или в уже готовом доме. А поскольку в жилых комплексах «Первого Треста» предлагается широкий выбор продуманных планировочных решений разного метража, то подобрать квартиру своей мечты не составит труда даже самым взыскательным персонам. Развитая внутренняя и внешняя инфраструктура вместе с продуманным зонированием придомовой территории сделают вашу жизнь в этих ЖК комфортной.

Услуга Trade-in несёт в себе массу преимуществ! Во-первых, ваша квартира будет продана в короткие сроки и по максимально высокой цене. Во-вторых, обе сделки по продаже и покупке недвижимости будут проведены в один день, что существенно сэкономит ваше драгоценное время. В-третьих, эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно! (При условии покупки квартиры в одном из строящихся жилых комплексов ГК «Первый Трест». - Прим.) – отметила Адель Сайфуллина, руководитель направления Trade-in и агентской сети ГК «Первый Трест».

Кроме того, при необходимости ипотечный брокер «Первого Треста» поможет подобрать оптимальную ипотечную программу. Обратите внимание, что при выборе услуги Trade-in вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами и рассрочкой от застройщика для приобретения новой квартиры.

Решили переехать в новую, комфортабельную квартиру? Тогда специалисты ГК «Первый Трест» ждут вас по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Достоевского, 68 и в мобильном офисе продаж ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по номеру 8 (347) 222-0-111.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины
Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
КПРФ Башкирии не признала итоги выборов главы республики
Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии
Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
«Высасывает кровь»: в Башкирии появился неизвестный зверь, потрошащий животных
В Башкирии женщина до смерти забила своего мужа-инвалида утюгом
Пьяный мотоциклист из Башкирии влетел в электроопору
Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно
В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову
Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»
В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы
В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий
В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины
В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
В аварии на трассе разбился экс-мэр города в Башкирии, его пассажирка погибла
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом