Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-11T08:03:52+03:00

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Вчера вечером, 10 сентября, в диспетчерскую Управления гражданской защиты по Уфе позвонил очевидец. Он сообщил, что на козырьке пристроя жилого дома на проспекте Октября лежит женщина. На место происшествия выехали спасатели, медики и полицейские.

Экстренные службы по прибытии выясняли, что 78-летняя женщина протирала окно в своей квартире, в какой-то момент у нее закружилась голова, и она упала с четвертого этажа.

Спасатели уложили пострадавшую пенсионерку на носилки и перенесли до кареты скорой помощи. Пожилую женщину доставили в одной из клинических больниц города.

ИСТОЧНИК KP.RU