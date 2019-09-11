2019-09-11T08:03:52+03:00
Общество

Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно

На помощь женщине пришли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 10 сентября, в диспетчерскую Управления гражданской защиты по Уфе позвонил очевидец. Он сообщил, что на козырьке пристроя жилого дома на проспекте Октября лежит женщина. На место происшествия выехали спасатели, медики и полицейские.

Экстренные службы по прибытии выясняли, что 78-летняя женщина протирала окно в своей квартире, в какой-то момент у нее закружилась голова, и она упала с четвертого этажа.

Спасатели уложили пострадавшую пенсионерку на носилки и перенесли до кареты скорой помощи. Пожилую женщину доставили в одной из клинических больниц города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»
В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову
Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»
В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы
В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий
В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины
В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
В аварии на трассе разбился экс-мэр города в Башкирии, его пассажирка погибла
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом