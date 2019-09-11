В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-11T07:53:22+03:00

После столкновения с животным водитель вылетел в кювет

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В Абзелиловском районе Башкирии накануне было зафиксировано ДТП с участием животного. По данным региональной ГИБДД, все случилось на первом километре автодороги Озерное-Кусимовский. 31-летний житель из Челябинской области на мотоцикле Kawasaki столкнулся с коровой, после чего вылетел в кювет.

На двухколесном транспорте также сидела 31-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Как отмечают дорожные полицейские, мотоцикл прошел по касательной, и животное не погибло.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 автоаварий, в которых 11 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU