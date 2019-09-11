Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-11T07:38:21+03:00

В своих соцсетях она выложила видео с выбросом черного дыма на вышке [видео]

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На днях депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова выложила у себя в социальных сетях видеоролик, где из трубы завода валит черный дым. Дело происходит в Салавате, где и без того отравляющие воздух выбросы не редкость. Но на этот раз происходящее повергло в шок даже привычных к запаху газа салаватцев. Представитель партии «Зеленых» назвала это «экологическим преступлением».

- На протяжении последних трех дней от жителей республики в мой адрес поступает одно и то же видео с вопросом, который мне хочется задать министерству природопользования и экологии РБ, управлению росприроднадзора РБ, прокуратуре РБ. Кто-нибудь понес наказание за это экологическое преступление? – написала у себя на странице Руфина Шагапова.

О том, действительно ли видео снято в Салавате, пока не известно. Реакции властей на сегодняшний день не последовало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/731366" frameborder="0"></iframe> "Экологическое преступление" в Салавате // 11.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU