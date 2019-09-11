Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
На днях депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова выложила у себя в социальных сетях видеоролик, где из трубы завода валит черный дым. Дело происходит в Салавате, где и без того отравляющие воздух выбросы не редкость. Но на этот раз происходящее повергло в шок даже привычных к запаху газа салаватцев. Представитель партии «Зеленых» назвала это «экологическим преступлением».
- На протяжении последних трех дней от жителей республики в мой адрес поступает одно и то же видео с вопросом, который мне хочется задать министерству природопользования и экологии РБ, управлению росприроднадзора РБ, прокуратуре РБ. Кто-нибудь понес наказание за это экологическое преступление? – написала у себя на странице Руфина Шагапова.
О том, действительно ли видео снято в Салавате, пока не известно. Реакции властей на сегодняшний день не последовало.
"Экологическое преступление" в Салавате // 11.09.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU