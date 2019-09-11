В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-11T07:18:22+03:00

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В минувший вторник, 10 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о формировании Совета по правам человека в республике. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона предложил жителям Башкирии самим предложить кандидатуры будущих членов СПЧ. Он отметил, что подписать указ гораздо легче, чем сформировать его состав. Предложить правозащитников, которые могли бы стать членами новой структуры он посоветовал в комментариях к посту в соцсетях.

Также Хабиров отметил, что в СПЧ «будет много неудобных для власти людей». Ранее он предложил войти в состав нового органа защитнице прав обманутых дольщиков Зульфие Гайсиной.

Первое заседание СПЧ в Башкирии состоится 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU