В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-10T20:00:21+03:00

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С 12 сентября в Уфе начнется реконструкция улицы Комсомольской. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в это же время будет ограничено движение автомобиле на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова.

В городской администрации пояснили, что реконструкция одной из самых оживленных улиц города начнется этой осенью, а завершится лишь в 2021 году. Общая длина дорожного полотна, которое планируют заменить дорожники – 3,84 км.

К тому же, как отмечают в уфимской мэрии, на время дорожных работ изменится схема движения общественного транспорта – по четной стороне улицы оно будет перекрыто.

- Движение будет осуществляться по двум полосам встречного направления – по одной полосе в каждую сторону, - уточнили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU