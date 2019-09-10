В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
С 12 сентября в Уфе начнется реконструкция улицы Комсомольской. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в это же время будет ограничено движение автомобиле на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова.
В городской администрации пояснили, что реконструкция одной из самых оживленных улиц города начнется этой осенью, а завершится лишь в 2021 году. Общая длина дорожного полотна, которое планируют заменить дорожники – 3,84 км.
К тому же, как отмечают в уфимской мэрии, на время дорожных работ изменится схема движения общественного транспорта – по четной стороне улицы оно будет перекрыто.
- Движение будет осуществляться по двум полосам встречного направления – по одной полосе в каждую сторону, - уточнили в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU