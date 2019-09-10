2019-09-10T17:33:12+03:00
Экономика

Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста

Львиную долю субсидий составят деньги из федеральной казны
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Власти республики планируют выделить большие деньги на переобучение сотрудников предприятий, которые достигли «предпенсионного» возраста. Накануне в Башкирии стартовала программа поддержки работников старшего поколения.

В правительстве региона уточняют, что ежегодно дополнительное образование будут около 1,5 тысяч человек. Программа будет действовать шесть лет. За это время обучение должны пройти порядка 9 тысяч человек. Власти Башкирии оценили обучение каждого работника предпенсионного возраста примерно в 68,5 тысяч рублей.

Большую часть денег на переобучение работников выделит федеральный бюджет – 103,4 млн рублей. Из республиканской казны выделят еще 5,4 млн рублей.

В правительстве региона озвучили и профессии, которым будут обучать работников старшего поколения. Всего в списке около 100 различных специальностей. Большую часть из них составляют рабочие профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
«В чем было убежали, голодные, уставшие»: подробности поисков пропавших в Башкирии детей
В Башкирии 26 человек отравились грибами
МегаФон Путешествия –в удобном приложении на iOS и Android
Водителя, протаранившего в Башкирии патрульную машину, отправили за решетку
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках
Власти Башкирии намерены увеличить объем экспорта до 3,8 млрд долларов
В Башкирии без вести пропал 35-летний Андрей Арсенькин
Из уфимской колонии сбежал заключенный
Трехлетний полиглот из Уфы поразил всю страну знанием шести языков
В Уфе начинающий водитель сбил 11-летнего ребенка
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на открытую конференцию «Практикум для предпринимателей в Уфе»
Бывший главврач занял пост первого замминистра здравоохранения Башкирии
Стала известна судьба пропавшей в Уфе полгода назад 15-летней девушки
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Житель Башкирии грозился застрелить соседей и сжечь квартиру
Жильцов дома в Уфе атаковали полчища блох
В Уфе задержали молодого парня, изрезавшего ножом своего друга
В больнице после ДТП в Башкирии скончался числившийся пропавшим 17-летний подросток
У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое
«Думала, что сломаю кровать!»: блогер из Уфы рожала в прямом эфире в Instagram