Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-10T17:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти республики планируют выделить большие деньги на переобучение сотрудников предприятий, которые достигли «предпенсионного» возраста. Накануне в Башкирии стартовала программа поддержки работников старшего поколения.

В правительстве региона уточняют, что ежегодно дополнительное образование будут около 1,5 тысяч человек. Программа будет действовать шесть лет. За это время обучение должны пройти порядка 9 тысяч человек. Власти Башкирии оценили обучение каждого работника предпенсионного возраста примерно в 68,5 тысяч рублей.

Большую часть денег на переобучение работников выделит федеральный бюджет – 103,4 млн рублей. Из республиканской казны выделят еще 5,4 млн рублей.

В правительстве региона озвучили и профессии, которым будут обучать работников старшего поколения. Всего в списке около 100 различных специальностей. Большую часть из них составляют рабочие профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU