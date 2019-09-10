Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 56-летней уфимке, которая повредила на парковке 13 автомобилей.
Инцидент произошел еще в феврале этого года. Тогда ночью пьяная пенсионерка подошла к автомобильной стоянке рядом со своим домом и достала металлические ключи. Ехать она никуда не собиралась, да и ключи были вовсе не от автомобиля, а от квартиры. Ими она как раз и начала планомерно царапать припаркованные машины. От нападения женщины пострадали Toyota, Skoda, Suzuki, Datsun, ВАЗ и другие. Общий ущерб составил более 195 тысяч – именно столько предстоит выплатить любительнице вандализма.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что женщина свою вину признала полностью. Суд назначил ей условный срок в виде одного года с таким же испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU