2019-09-10T16:21:44+03:00
Общество

Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор

Ей назначили условный срок и наложили штраф в 200 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр видео очевидцафото: кадр видео очевидца
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Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 56-летней уфимке, которая повредила на парковке 13 автомобилей.

Инцидент произошел еще в феврале этого года. Тогда ночью пьяная пенсионерка подошла к автомобильной стоянке рядом со своим домом и достала металлические ключи. Ехать она никуда не собиралась, да и ключи были вовсе не от автомобиля, а от квартиры. Ими она как раз и начала планомерно царапать припаркованные машины. От нападения женщины пострадали Toyota, Skoda, Suzuki, Datsun, ВАЗ и другие. Общий ущерб составил более 195 тысяч – именно столько предстоит выплатить любительнице вандализма.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что женщина свою вину признала полностью. Суд назначил ей условный срок в виде одного года с таким же испытательным сроком.

В Уфе девушка поцарапала 15 машин гвоздем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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