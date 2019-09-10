2019-09-10T15:37:32+03:00
Общество

Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»

Сбор заявок продолжается
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Четвертый городской чемпионат «Карапузы, на старт» пройдет в этом году 15 сентября на стадионе «Динамо» в Уфе (ул. Карла Маркса, 2).

Это уже традиционное мероприятие станет веселым и ярким семейным праздником. Все участники получат подарки и призы, будет множество игр, активностей и хорошего настроения для детей и их родителей.

Конкурсы, игры, аниматоры, мастер-классы, подарки от «Комсомолки» и партнеров мероприятия. Все развлечения полностью бесплатны.

На старты допускаются все желающие, но для этого нужно предварительно подать заявку. Сбор заявок стартовал.

Вся подробная информация по ссылке https://www.ufa.kp.ru/daily/26992/4053058/

ИСТОЧНИК KP.RU

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