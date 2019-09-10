2019-09-10T15:08:37+03:00
Общество

Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск

Уфимская воздушная гавань обслужила более 2 млн человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За три месяца лета уфимский аэропорт обслужил 1,1 млн пассажировЗа три месяца лета уфимский аэропорт обслужил 1,1 млн пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» сообщили, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск.

Если брать в расчет зарубежное направление, то здесь населения республики отдавало предпочтение в основном турецким городам Анталье, Диламану и Стамбулу. В пятерку самых популярных также вошли рейсы до Ларнака (Кипр) и Баку (Азербайджан).

Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Симферополь и Сургут.

За три месяца лета уфимский аэропорт обслужил 1,1 млн пассажиров – на 6,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Всего за 8 месяцев через воздушную гавань столицы Башкирии прошли 2,34 млн пассажиров. Рост по сравнению с 2018 годом составил 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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