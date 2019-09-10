2019-09-10T14:06:03+03:00
Общество

В Башкирии 26 человек отравились грибами

Статистику привел госкомитет по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Во время тихой охоты стоит быть очень внимательнымВо время тихой охоты стоит быть очень внимательнымФото: Евгения ГУСЕВА
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В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года 26 жителей республики отравились грибами. Напомним, самый массовый случай произошел 4 сентября в Дуванском районе. Пожилая женщина сходила с внучкой за грибами и сделала из них пирог. Стряпню отведали в общей сложности семь человек. Через несколько часов всех доставили в реанимацию центральной районной больницы.

В аварийном ведомстве озвучили несколько правил, которые необходимо соблюдать во время «тихой охоты». Специалисты рекомендуют собирать только хорошо знакомые грибы. Не стоит трогать перезрелые, червивые, дряблые или трухлявые грибы. Не нужно пробовать на вкус неизвестные грибы, собирать их вблизи дорог и давать детям до трех лет. Внимательными нужно быть на рынке, где не стоит покупать грибную смесь. От грибов стоит воздержаться при наличии заболевания почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

В большом материале "Комсомолки" можно найти еще больше советов любителям тихой охоты.

На днях житель Башкирии собрал грибы-гиганты, каждый из которых весит более 10 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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