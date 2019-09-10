Водителя, протаранившего в Башкирии патрульную машину, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-10T13:25:07+03:00

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Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор 25-летнему виновнику ДТП. Ранее Дюртюлинский суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы в колонии поселения. Он проходил по уголовной статье «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Суд установил, что 4 марта текущего года водитель сел пьяным за руль Hyundai. На трассе Дюртюли-Груздевка он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в патрульную машину сотрудников госавтоинспекции. Удар оказался достаточно сильным. Двое полицейских получили травмы различной степени тяжести. Одному из пострадавших был нанесен тяжкий вред здоровью.

Осужденному приговор районного суда показался слишком суровым, и он подал апелляцию. Судебная коллегия осталась непреклонной и оставила вердикт без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU