2019-09-10T12:58:57+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках

Температура упадет до -2 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Низкая температура на почве несет угрозу сельскохозяйственным культурамНизкая температура на почве несет угрозу сельскохозяйственным культурамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-службе МЧС Башкирии предупредили о надвигающихся заморозках.

Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что местами по республике резко снизится температура ночью 11 сентября. В воздухе и на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0, -2 градусов.

Осторожными стоит быть водителям. На отдельных участках автодорог из-за тумана ухудшится видимость до 500 метров и менее.

В МЧС отметили, что в связи с заморозками есть риск гибели сельскохозяйственных культур и повышается вероятность возникновения бытовых пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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