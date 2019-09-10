МЧС Башкирии предупреждает о заморозках
Температура упадет до -2 градусов
Низкая температура на почве несет угрозу сельскохозяйственным культурамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-службе МЧС Башкирии предупредили о надвигающихся заморозках.
Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что местами по республике резко снизится температура ночью 11 сентября. В воздухе и на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0, -2 градусов.
Осторожными стоит быть водителям. На отдельных участках автодорог из-за тумана ухудшится видимость до 500 метров и менее.
В МЧС отметили, что в связи с заморозками есть риск гибели сельскохозяйственных культур и повышается вероятность возникновения бытовых пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU