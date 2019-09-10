Власти Башкирии намерены увеличить объем экспорта до 3,8 млрд долларов
Накануне в правительстве Башкирии обсудили реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С докладом о планах и перспективах региона в части продажи продукции за рубеж выступил глава госкомитета республики по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.
– За пять лет республика должна вдвое – с 1,9 до 3,8 млрд долларов – увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров, – сообщил председатель ведомства.
В Башкирии, по данным Мирсаяпова, должно вдвое увеличиться число малых предприятий, работающих на экспорт. За первые шесть месяцев текущего года рост объемов экспортной продукции вырос на 4,4%. Это стало возможным благодаря машиностроению – здесь рост составил 35,3%.
Мирсаяпов добавил, что значимым событием в этом году стало открытие представительства Башкирии в Вене. В ближайшие два-три месяца еще одно откроется в Стамбуле.
По итогам заседания руководитель региона Радий Хабиров поручил подготовить предложения по новым авиарейсам с учетом работы представительств за рубежом. Он также поручил ускорить строительство логистического комплекса на реке Белой в Илишевском районе. Объект должен обеспечить отправку за границу сельскохозяйственную продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU