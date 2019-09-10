Власти Башкирии намерены увеличить объем экспорта до 3,8 млрд долларов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-10T12:46:06+03:00

Показатель планируют поднять в два раза за ближайшие пять лет

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Накануне в правительстве Башкирии обсудили реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С докладом о планах и перспективах региона в части продажи продукции за рубеж выступил глава госкомитета республики по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

– За пять лет республика должна вдвое – с 1,9 до 3,8 млрд долларов – увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров, – сообщил председатель ведомства.

В Башкирии, по данным Мирсаяпова, должно вдвое увеличиться число малых предприятий, работающих на экспорт. За первые шесть месяцев текущего года рост объемов экспортной продукции вырос на 4,4%. Это стало возможным благодаря машиностроению – здесь рост составил 35,3%.

Мирсаяпов добавил, что значимым событием в этом году стало открытие представительства Башкирии в Вене. В ближайшие два-три месяца еще одно откроется в Стамбуле.

По итогам заседания руководитель региона Радий Хабиров поручил подготовить предложения по новым авиарейсам с учетом работы представительств за рубежом. Он также поручил ускорить строительство логистического комплекса на реке Белой в Илишевском районе. Объект должен обеспечить отправку за границу сельскохозяйственную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU