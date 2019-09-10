2019-09-10T12:13:39+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 35-летний Андрей Арсенькин

Мужчину не могут найти уже четыре дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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В Башкирии без вести пропал 35-летний житель села Питяково Бирского района. Последний раз Андрея Арсенькина видели 6 сентября текущего года. С тех пор он не выходит на связь. Ориентировки в соцсетях распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Активисты полагают, что Андрей может находиться в другом районе республики.

Приметы: рост – 165 см, полное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в сине-зеленую олимпийку с полосками вдоль рукава и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Арсенькина, просят обратиться на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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