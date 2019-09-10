2019-09-10T11:09:53+03:00
Общество

Трехлетний полиглот из Уфы поразил всю страну знанием шести языков

Ребенка показали по федеральному телевидению
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: кадр шоу "Удивительные таланты"фото: кадр шоу "Удивительные таланты"
Изменить размер текста:

Трехлетний полиглот из Уфы Максим Мухин поразил всю страну на шоу талантов. Ребенок продемонстрировал знание сразу шести языков.

Мама мальчика Райса Яруллина — лингвист по образованию — рассказала, что с момента рождения с ребенком разговаривали на трех языках: русском, башкирском и английском. Максим смог освоить их уже к двум годам. На достигнутом он не остановился и занялся изучением испанского, французского и китайского.

Максим стал самым юным участником за всю историю программы «Удивительный таланты» телеканала Россия 1. Чтобы продемонстрировать способности малыша, ведущий смоделировал ситуацию, в ходе которой ребенок отыгрывал роль экскурсовода в парке юрского периода (мальчик очень любит динозавров). Туристы общались с маленьким полиглотом на всех шести языках.

Члены жюри отметили, что испытали смешанные чувства после увиденного и услышанного: зависть вперемешку с восхищением. Они также выразили свое уважение родителям Максима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии без вести пропал 35-летний Андрей Арсенькин
Из уфимской колонии сбежал заключенный
В Уфе начинающий водитель сбил 11-летнего ребенка
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на открытую конференцию «Практикум для предпринимателей в Уфе»
Бывший главврач занял пост первого замминистра здравоохранения Башкирии
Стала известна судьба пропавшей в Уфе полгода назад 15-летней девушки
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Житель Башкирии грозился застрелить соседей и сжечь квартиру
Жильцов дома в Уфе атаковали полчища блох
В Уфе задержали молодого парня, изрезавшего ножом своего друга
В больнице после ДТП в Башкирии скончался числившийся пропавшим 17-летний подросток
У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое
«Думала, что сломаю кровать!»: блогер из Уфы рожала в прямом эфире в Instagram