Трехлетний полиглот из Уфы поразил всю страну знанием шести языков

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-10T11:09:53+03:00

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Трехлетний полиглот из Уфы Максим Мухин поразил всю страну на шоу талантов. Ребенок продемонстрировал знание сразу шести языков.

Мама мальчика Райса Яруллина — лингвист по образованию — рассказала, что с момента рождения с ребенком разговаривали на трех языках: русском, башкирском и английском. Максим смог освоить их уже к двум годам. На достигнутом он не остановился и занялся изучением испанского, французского и китайского.

Максим стал самым юным участником за всю историю программы «Удивительный таланты» телеканала Россия 1. Чтобы продемонстрировать способности малыша, ведущий смоделировал ситуацию, в ходе которой ребенок отыгрывал роль экскурсовода в парке юрского периода (мальчик очень любит динозавров). Туристы общались с маленьким полиглотом на всех шести языках.

Члены жюри отметили, что испытали смешанные чувства после увиденного и услышанного: зависть вперемешку с восхищением. Они также выразили свое уважение родителям Максима.

ИСТОЧНИК KP.RU