Трехлетний полиглот из Уфы поразил всю страну знанием шести языков
Трехлетний полиглот из Уфы Максим Мухин поразил всю страну на шоу талантов. Ребенок продемонстрировал знание сразу шести языков.
Мама мальчика Райса Яруллина — лингвист по образованию — рассказала, что с момента рождения с ребенком разговаривали на трех языках: русском, башкирском и английском. Максим смог освоить их уже к двум годам. На достигнутом он не остановился и занялся изучением испанского, французского и китайского.
Максим стал самым юным участником за всю историю программы «Удивительный таланты» телеканала Россия 1. Чтобы продемонстрировать способности малыша, ведущий смоделировал ситуацию, в ходе которой ребенок отыгрывал роль экскурсовода в парке юрского периода (мальчик очень любит динозавров). Туристы общались с маленьким полиглотом на всех шести языках.
Члены жюри отметили, что испытали смешанные чувства после увиденного и услышанного: зависть вперемешку с восхищением. Они также выразили свое уважение родителям Максима.
ИСТОЧНИК KP.RU