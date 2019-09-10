2019-09-10T10:21:05+03:00
Общество

Бывший главврач занял пост первого замминистра здравоохранения Башкирии

Азат Рахматуллин заступил на должность 9 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: medsestrarb.ruфото: medsestrarb.ru
Изменить размер текста:

Пост первого заместителя министра здравоохранения Башкирии занял главврач Республиканской клинической больницы им. Куватова. Азат Рахматуллин руководил медучреждением пять лет: с 2010 по 2015 годы. После этого он стал замом главврача по амбулаторно-диагностической службе в той же РКБ.

На свою новую должность Рахмутуллин заступил вчера, 9 сентября. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на минздрав. Первый заместитель будет заниматься вопросами строительства и вести имущественный блок.

Азат Рахматуллин родился в 1972 году в Сибае. Окончил БГМИ. Карьеру начинал интерном в хирургическом отделении шестой больницы в Уфе. Позже работал хирургом в ГКБ №13. В 2001 его перевели в Сибай, где он проработал три года. В 2004 вернулся в Уфу. Занимал должность специалиста отдела кадров минздрава, а также работал в клинике БГМУ хирургом. В 2007 году был назначен главврачом РКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии без вести пропал 35-летний Андрей Арсенькин
Из уфимской колонии сбежал заключенный
Трехлетний полиглот из Уфы поразил всю страну знанием шести языков
В Уфе начинающий водитель сбил 11-летнего ребенка
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на открытую конференцию «Практикум для предпринимателей в Уфе»
Стала известна судьба пропавшей в Уфе полгода назад 15-летней девушки
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Житель Башкирии грозился застрелить соседей и сжечь квартиру
Жильцов дома в Уфе атаковали полчища блох
В Уфе задержали молодого парня, изрезавшего ножом своего друга
В больнице после ДТП в Башкирии скончался числившийся пропавшим 17-летний подросток
У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое
«Думала, что сломаю кровать!»: блогер из Уфы рожала в прямом эфире в Instagram