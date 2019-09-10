Бывший главврач занял пост первого замминистра здравоохранения Башкирии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-10T10:21:05+03:00

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Пост первого заместителя министра здравоохранения Башкирии занял главврач Республиканской клинической больницы им. Куватова. Азат Рахматуллин руководил медучреждением пять лет: с 2010 по 2015 годы. После этого он стал замом главврача по амбулаторно-диагностической службе в той же РКБ.

На свою новую должность Рахмутуллин заступил вчера, 9 сентября. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на минздрав. Первый заместитель будет заниматься вопросами строительства и вести имущественный блок.

Азат Рахматуллин родился в 1972 году в Сибае. Окончил БГМИ. Карьеру начинал интерном в хирургическом отделении шестой больницы в Уфе. Позже работал хирургом в ГКБ №13. В 2001 его перевели в Сибай, где он проработал три года. В 2004 вернулся в Уфу. Занимал должность специалиста отдела кадров минздрава, а также работал в клинике БГМУ хирургом. В 2007 году был назначен главврачом РКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU