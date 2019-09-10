Житель Башкирии грозился застрелить соседей и сжечь квартиру

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-10T09:29:47+03:00

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В понедельник днем, 8 сентября, в дежурную часть полиции по городу Стерлитамаку позвонила перепуганная 48-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что ее отец – 71-летний пенсионер – ведет себя агрессивно и грозит расправой соседям.

– Он угрожает соседям, говорит, что взорвет, застрелит всех, сожжет квартиру, – передает слова женщины собственный источник «КП-Уфа».

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа и саперы. Пока первые разбирались с разбушевавшимся пожилым дебоширом, вторые обследовали девятиэтажный жилой дом. Обыскав каждый закоулок «панельки», правоохранители не обнаружили никаких взрывных устройств – ложная тревога. Соседей с эвакуацией они беспокоить не стали. Пенсионер был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU