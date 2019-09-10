Жильцов дома в Уфе атаковали полчища блох

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-10T09:16:17+03:00

На призыв о помощи откликнулись в администрации города [видео]

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Жильцов дома, располагающегося по улице Блюхера, 42 в Уфе, не на шутку взволновало целое полчище блох. Местная жительница сняла паразитов на видео и отправил его популярному аккаунту в Instagram. В посте она попросил помощи у соответствующих инстанций.

По словам автора ролика, блохи лезут с подвала, в котором скапливается влага. Насекомые – это еще полбеды. Стены дома покрылись плесенью, которая отравляет жильцов.

– Своими силами пытаются травить, но в данном масштабе это бесполезно, – рассказала уфимка, проживающих в злополучном доме.

Чудо произошло, и в комментариях откликнулся глава администрации Орджоникидзевского района Уфы. Сначала он сообщил, что обращение было принято, а спустя день отрапортовал о решении проблемы.

– Работники ЖЭУ № 27 прочистили засор внутренних инженерных систем водоотведения жилого дома № 42 по улице Блюхера. Также в этот день, специалисты ООО «Уралдорсервис» выполнили дезинсекцию в местах общего пользования, – пояснил чиновник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/731154" frameborder="0"></iframe> Блохи в Уфе // 10.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU