2019-09-10T09:16:17+03:00
Общество

Жильцов дома в Уфе атаковали полчища блох

На призыв о помощи откликнулись в администрации города [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Обеспокоенный жилец снял паразитов на видеоОбеспокоенный жилец снял паразитов на видео
Изменить размер текста:

Жильцов дома, располагающегося по улице Блюхера, 42 в Уфе, не на шутку взволновало целое полчище блох. Местная жительница сняла паразитов на видео и отправил его популярному аккаунту в Instagram. В посте она попросил помощи у соответствующих инстанций.

По словам автора ролика, блохи лезут с подвала, в котором скапливается влага. Насекомые – это еще полбеды. Стены дома покрылись плесенью, которая отравляет жильцов.

– Своими силами пытаются травить, но в данном масштабе это бесполезно, – рассказала уфимка, проживающих в злополучном доме.

Чудо произошло, и в комментариях откликнулся глава администрации Орджоникидзевского района Уфы. Сначала он сообщил, что обращение было принято, а спустя день отрапортовал о решении проблемы.

– Работники ЖЭУ № 27 прочистили засор внутренних инженерных систем водоотведения жилого дома № 42 по улице Блюхера. Также в этот день, специалисты ООО «Уралдорсервис» выполнили дезинсекцию в местах общего пользования, – пояснил чиновник.

Блохи в Уфе // 10.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Житель Башкирии грозился застрелить соседей и сжечь квартиру
В Уфе задержали молодого парня, изрезавшего ножом своего друга
В больнице после ДТП в Башкирии скончался числившийся пропавшим 17-летний подросток
У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое
«Думала, что сломаю кровать!»: блогер из Уфы рожала в прямом эфире в Instagram
В Башкирии наши двух подростков, перепугавших весь город
В Уфе осудят экс-полицейских, ввязавшихся в драку со следователями
Вышел утром из школы и пропал: в Башкирии разыскивают 11-летнего мальчика
В Уфе полуслепая сирота вынуждена ночевать в конюшне
В Уфе пропал без вести 42-летний Марсель Сафин
Стала известна личность парня, изменявшего подруге с ее несовершеннолетней дочерью
В одной из уфимских многоэтажек произошел хлопок
Несчастный случай: в Башкирии из-за болгарки погиб мужчина
Мужу кассирши из Башкирии, похитившей более 20 млн рублей, позволят гулять с детьми
Стало известно, кто занял пост замглавы мэрии Уфы по экономике
На уфимских дорогах установили новые камеры фотовидеофиксации
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
«Пока инвестор туда не пойдёт»: в правительстве Башкирии обсудили геопарк «Торатау»
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
Управлением Следкома Башкирии будет руководить Денис Чернятьев
Юха Метсола стал лучшим вратарем первой недели КХЛ
Житель Башкирии два месяца домогался 16-летней дочери своей любовницы
«Такая информация не подтверждается»: ЦИК Башкирии опроверг вброс бюллетеней в Уфе
В Курултай Башкирии избрали двух новых депутатов
В Башкирии анонсировали акцию по высадке деревьев и кустарников