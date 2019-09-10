2019-09-10T07:32:40+03:00
Общество

У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое

Мужчина прилетел в столицу из Таджикистана
Рустем АХУНОВ
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У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое Фото: https://agrostory.comУ пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое Фото: https://agrostory.com
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У пассажира уфимского аэропорта в багаже нашли опасное для фермеров насекомое.

По данным Россельхознадзора Башкирии, мужчина прилетел в Уфу из Таджикистана. С собой у него была небольшая упаковка фасоли, в которой при проверке нашли карантинного вредителя – зерновку Callosobruchus spp. Насекомое повреждает зернобобовые структуры в поле и амбарах. Распространяться вредные насекомые могут в любой стадии развития. Во многих странах мира вредитель является карантинным.

Разумеется, злополучные бобы у гражданина изъяли и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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