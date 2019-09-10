У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое
Мужчина прилетел в столицу из Таджикистана
У пассажира уфимского аэропорта нашли опасное насекомое Фото: https://agrostory.com
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У пассажира уфимского аэропорта в багаже нашли опасное для фермеров насекомое.
По данным Россельхознадзора Башкирии, мужчина прилетел в Уфу из Таджикистана. С собой у него была небольшая упаковка фасоли, в которой при проверке нашли карантинного вредителя – зерновку Callosobruchus spp. Насекомое повреждает зернобобовые структуры в поле и амбарах. Распространяться вредные насекомые могут в любой стадии развития. Во многих странах мира вредитель является карантинным.
Разумеется, злополучные бобы у гражданина изъяли и уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU