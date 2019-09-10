2019-09-10T08:38:47+03:00
Общество

«Думала, что сломаю кровать!»: блогер из Уфы рожала в прямом эфире в Instagram

Девушка решилась на необычный шаг
Рустем АХУНОВ
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Рядом с Гузель все время был ее супругРядом с Гузель все время был ее супруг
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Блогерка из Уфы Гузель «Татарка в Сочи» Шарафутдинова родила в прямом эфире «Instagram».

Несмотря на пикантное положение, блогер из Башкирии решила не прекращать свою деятельность. За несколько часов до того, как уехать в родильный дом, девушка вместе со своим супругом весело пели и выкладывали ролики в интернет. После этого пара уехала в больницу.

Еще несколько часов Гузель рассказывала подписчикам о своем состоянии.

- Я орала как резанная. Думала, что сломаю кровать! – делится блогер мнением о предродовых схватках.

К счастью, роды прошли успешно Гузель и ее супруг Ильдус стали счастливыми родителями девочки весом 3,6кг и ростом 53 сантиметра. Сейчас блогерка отдыхает после родов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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