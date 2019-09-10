В Башкирии наши двух подростков, перепугавших весь город
В Башкирии волонтеры прекратили поиски двух пропавших школьников.
Напомним, что информация о пропавших ребятах появилась у волонтеров вечером в минувший понедельник, 9 сентября. Было известно, что те вышли из школы в селе Иглино и перестали выходить на связь с родными и близкими. Несмотря на позднее время суток, в пригородный район начали немедленно съезжаться волонтеры-поисковики. К счастью, вскоре ребят нашли.
- Совместно с отделом по делам несовершеннолетних, уголовным розыском и «Лиза Алерт» поиски завершены благополучно, - написал в два часа ночи руководитель уфимского сообщества «Поиск пропавших детей» Павел Нестеров.
ИСТОЧНИК KP.RU