2019-09-10T06:34:14+03:00
Общество

В Башкирии наши двух подростков, перепугавших весь город

Ребят искали весь прошлый вечер
Рустем АХУНОВ
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Ребят нашли поздней ночьюРебят нашли поздней ночью
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски двух пропавших школьников.

Напомним, что информация о пропавших ребятах появилась у волонтеров вечером в минувший понедельник, 9 сентября. Было известно, что те вышли из школы в селе Иглино и перестали выходить на связь с родными и близкими. Несмотря на позднее время суток, в пригородный район начали немедленно съезжаться волонтеры-поисковики. К счастью, вскоре ребят нашли.

- Совместно с отделом по делам несовершеннолетних, уголовным розыском и «Лиза Алерт» поиски завершены благополучно, - написал в два часа ночи руководитель уфимского сообщества «Поиск пропавших детей» Павел Нестеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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