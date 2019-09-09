Вышел утром из школы и пропал: в Башкирии разыскивают 11-летнего мальчика
В селе Иглино развернули полномасштабные поиски 11-летнего Радмира Салахутдинова, который сегодня утром, 9 сентября, вышел из школы, а потом ушел в неизвестном направлении. Родители забили тревогу, когда сын не вернулся из школы, а ближе к вечеру написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.
- Сейчас на месте работает первая группа добровольцев, вторая готовится к выезду, - сообщили в РОО «Поиск детей - Башкортостан».
Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150-155 см, телосложение плотное, волосы прямые темные, глаза голубые.
Был одет: черные классические брюки, белая рубашка, серая куртка. При себе имел оранжевый рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номерам 8927-969-89-19 или 8917-38-35-687.
ИСТОЧНИК KP.RU