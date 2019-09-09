2019-09-09T19:54:08+03:00
Общество

Вышел утром из школы и пропал: в Башкирии разыскивают 11-летнего мальчика

На поиски ребенка уже выдвинулись волонтеры и полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"
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В селе Иглино развернули полномасштабные поиски 11-летнего Радмира Салахутдинова, который сегодня утром, 9 сентября, вышел из школы, а потом ушел в неизвестном направлении. Родители забили тревогу, когда сын не вернулся из школы, а ближе к вечеру написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

- Сейчас на месте работает первая группа добровольцев, вторая готовится к выезду, - сообщили в РОО «Поиск детей - Башкортостан».

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150-155 см, телосложение плотное, волосы прямые темные, глаза голубые.

Был одет: черные классические брюки, белая рубашка, серая куртка. При себе имел оранжевый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номерам 8927-969-89-19 или 8917-38-35-687.

ИСТОЧНИК KP.RU

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