2019-09-09T20:48:04+03:00
Происшествия

В Уфе осудят экс-полицейских, ввязавшихся в драку со следователями

Сами бывшие стражи порядка своей вины в инциденте не признают
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих экс-сотрудников отдела полиции № 11. Бывших стражей порядка обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и подстрекательством к нему.

Вся эта неприятная история приключилась еще в декабре прошлого года, когда несовершеннолетний подросток написал заявление в следственный комитет – мол, его незаконно задержали и избивали полицейские. Когда в отделение пришли два следователя, чтобы осмотреть место происшествия, а также привели с собой двух понятых, то один из сотрудников, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции, поручил своим подчиненным силой выдворить незваных гостей.

- Двое полицейских, неправомерно применив физическую силу в отношении следователей и приглашенных понятых, против воли последних, вывели их из помещения дежурной части, причинив одному из следователей телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Впрочем, сами обвиняемые свою причастность категорически отрицают. Несмотря на это, вся троица была уволена из органов после внутренней служебной проверки.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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