В Уфе пропал без вести 42-летний Марсель Сафин
Родственники предупредили, что мужчина нуждается в медицинской помощи
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Уфе родные 42-летнего Марселя Сафина не могут найти себе места от беспокойства. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома 6 сентября, и с тех пор от него нет никаких вестей. На помощь в поисках уже подключились полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.
Был одет: черная куртка, темно-синее трико, темно-синие ботинки.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU