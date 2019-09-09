В Уфе пропал без вести 42-летний Марсель Сафин

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-09T18:53:38+03:00

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В Уфе родные 42-летнего Марселя Сафина не могут найти себе места от беспокойства. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома 6 сентября, и с тех пор от него нет никаких вестей. На помощь в поисках уже подключились полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка, темно-синее трико, темно-синие ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU