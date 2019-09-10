В Уфе задержали молодого парня, изрезавшего ножом своего друга

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-10T08:21:43+03:00

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На днях в отдел МВД по Ленинскому району Уфы поступил звонок из больницы. Врачи сообщили, что к ним в отделение поступил 21-летний парень с серьезным ножевым ранением и в тяжелом состоянии.

Как выяснили оперативники, прибывшие на место происшествия, молодой человек решил встретиться со своим другом-погодком. Приятели выпили за встречу, но вскоре дружеская беседа переросла в конфликт, а потом и в драку. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и ударил им в грудь своего оппонента. К счастью, истечь кровью парню не дали соседи, которые услышали звуки борьбы и вызвали полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где сейчас за его жизнь борются врачи.

- Вскоре удалось вычислить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU