В одной из уфимских многоэтажек произошел хлопок
Человеческих жертв нет, зато пострадал припаркованный возле дома автомобиль
Обломки оконной рамы разнесли все лобовое стекло автомобиля
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Сегодня днем, 9 сентября, в одной из уфимских пятиэтажек на улице Александра Невского произошел хлопок. Инцидент случился в квартире на пятом этаже, как оказалось позже – бабахнула канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Впрочем, пожара удалось избежать, никто из жильцов также не пострадал. Зато в результате хлопка вылетела оконная рама и приземлилась прямо на припаркованный под окнами автомобиль.
- К месту незамедлительно направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС. - На месте работает дознаватель ведомства, бригада медиков и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU