2019-09-09T16:57:02+03:00
Происшествия

Несчастный случай: в Башкирии из-за болгарки погиб мужчина

Житель Баймакского района пытался разрезать трубу, когда произошло непредвиденное
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина скончался до приезда медиковМужчина скончался до приезда медиков
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Несчастный случай произошел в Баймакском районе Башкирии. Накануне днем 54-летний житель села Акмурун работал во дворе личного хозяйства – он пытался разрезать металлическую трубу болгаркой. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в какой-то момент часть отрезного круга угловой шлифовальной машины отлетела и попала прямиком в шею мужчине.

Бедняга скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители: они изъяли инструмент и злополучную часть круга. Признаков криминального характера полицейские не обнаружили.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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