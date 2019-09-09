2019-09-09T16:53:46+03:00
Общество

Мужу кассирши из Башкирии, похитившей более 20 млн рублей, позволят гулять с детьми

Марату Хайруллину продлили арест на два месяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Марат Хайруллин сможет провожать детей в школуМарат Хайруллин сможет провожать детей в школу
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В Башкирии суд оставил Марата Хайруллина под домашним арестом еще на два месяца. Тем не менее супругу известной на всю страну кассирши Луизы Хайруллиной, которую обвиняют в краже более 20 млн рублей, выделили два часа на прогулки, чтобы он мог отводить детей в школу. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На прошлой неделе, 3 сентября, Орджоникидзевский районный суд Уфы оставил Луизу Хайруллину в следственном изоляторе до 4 ноября.

Напомним, история, которая всколыхнула Башкирию, а потом и всю страну, началась 29 мая. Сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина забрала из кассы более 20 млн рублей, после чего скрылась с мужем и двумя маленькими дочерьми. Семье удавалось скрываться целый месяц, пока 4 июля беглецов не задержали на съемной квартире в Казани. После этого всех вернули в Уфу. В отношении Луизы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Ее отправили в СИЗО, а супруга – как соучастника – под домашний арест. Детей передали дедушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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