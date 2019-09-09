2019-09-09T16:06:12+03:00
Общество

Стало известно, кто занял пост замглавы мэрии Уфы по экономике

Ранее с этой должности ушел Илгиз Насыртдинов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: congressrb.infoфото: congressrb.info
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Пост замглавы по экономике, промышленности и инвестициям в мэрии Уфы после ухода Илгиза Насыртдинова занял Николай Фадеев. Его предшественник оставил должность по собственному желанию, заявив, что администрация города нуждается в свежих кадрах.

– Сегодня мой первый рабочий день в новой должности, – сообщил Фадеев изданию «РБК-Уфа».

Новый вице-мэр родился в столице Башкирии в 1983 году. В 2013 году возглавил офис-группу, которая участвовала в проведении саммитов ШОС и БРИКС. Впоследствии организацию преобразовали в Конгресс-бюро Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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